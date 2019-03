Scott Disick culpa a Kendall Jenner de la relación de Kourtney Kardashian y Justin Bieber

Scott Discik no entiende qué es lo que está pasando entre la madre de sus hijos, Kourtney Kardashian, y Justin Bieber. Por este motivo, Scott ha decidido encontrar un culpable, y la responsable ha sido Kendall Jenner.

Además asegura que Kendall les ha mantenido el secreto de su amor durante mucho tiempo, algo que nos extraña, ya que una fuente cercana a Kendall confesó hace días al portal HollywoodLife.com, que la modelo no entendía el porqué de este nuevo amor entre su hermana y el cantante.

Pero para Scott, Kendall es la máxima culpable de esta relación. Y es que según asegura la expareja de Kourtney, si Kendall no hubiese sido tan amiga de Bieber y no le hubiese metido en la familia esto no habría ocurrido nunca.