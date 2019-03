Scott Disick confiesa ser adicto al sexo

Han sido meses difíciles para la familia más famosa de la televisión y Disick ha sido el culpable. Por la nueva temporada de 'Keeping Up with the Kardashians', la familia viajo a Costa Rica durante las vacaciones para grabar los primer capítulos, y aunque creían que iba a ser un viaje tranquilo, Scott decidió invitar a su última conquista al viaje donde estaba también su ex novia, Kourtney Kardashian

Ante la nueva invitada, Kim Kardashian reaccionó insultando al ex novio de su hermano. Después de las críticas, Scott explicó todo lo que sucedió: "Soy adicto al sexo". Esta era la excusa de Scott después de que le pillaran con su nueva novia.

Si Kourtney creía que su relación había mejorado, se equivoca. Disick volvió a retomar sus viejas andanzas en Miami donde fue visto con varias modelos entre ellas Amber David, J Lynne y Anastasia Galkova. Parece que aunque Kourney siga amando al padre de sus hijos, esta relación no funciona y parece que Disick no va a poner de su parte.

Scott Disick y su nueva conquista | Redes sociales