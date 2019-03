Scott Disick se confiesa: "Si no hubiera sido por los niños, me habría suicidado"

Scott Disick ya fue visto llorando en 'Keeping Up With The Kardashians' cuando se enfrentó a Kourtney y sus hermanas tres meses después de que su expareja le culpara de engañarla. Ahora se le ha visto más abatido que nunca y ha confesado ante Kourtney, Kim y Khloé sus secretos más profundos y ocultos.

"Si no hubiera sido por los niños, me habría suicidado", reveló Scott, haciendo referencia a Mason, Penelope y Reign, los hijos que tiene con Kourtney. En un principio, Scott utilizó su confesión para lamentarse acerca de lo trágica que era su vida sin ellos, especialmente desde que perdió a sus dos padres, pero también aprovechó para suplicarle a Kourtney una reconciliación, insistiendo en que se había dado cuenta de sus errores.

"Quiero poder ser el hombre que siempre has querido. Puedo salir de fiesta, puedo salir cada noche, pero no es la vida que realmente quiero. Sé lo que deseo, y puede que no lo consiga, pero sé que me odiaría toda mi vida si no lo intentase", explicó muy afectado.

Scott continuó con su discurso de súplica y afirmó que les quiere a todos y les echa de menos. Todas menos Kourtney le respondieron "Nosotras también te queremos", aunque la interesada simplemente dijo una frase: "Quiero a alguien que también me ayude". A lo que Scott le contestó: "Quiero ayudarte, estoy de acuerdo en que necesitas a alguien de quien depender". Sin embargo, más tarde pudimos comprobar como Kourtney no cree que Scott sea capaz de cambiar.