Scott Disick y Bella Thorne, pillados juntos y muy cariñosos durante una noche de fiesta

Scott Disick y Bella Thorne han sido pillados en un bar durante una noche de fiesta donde se han mostrado muy cariñosos disfrutando de su mutua compañía mientras mantenían una conversación que posteriormente se trasladó al asiento trasero de un coche como podemos ver en las fotos que publicaba el Daily Mail hace tan solo unas horas.

El padre de los hijos de Kourtney Kardashian parece que definitivamente ha pasado página, y esta vez la afortunada ha sido la actriz de 'Shake it up' quien ha compartido un romántico momento con él. No es la primera vez que se relaciona a Scott con otra mujer, ya que han sido muchas las ocasiones que hemos podido verlo con jóvenes modelos.

Parece ser que Scott ha decidido hacerle caso a su exmujer cuando le dijo que pasara página después del ataque de celos que tuvo al enterarse que Kourtney y su actual pareja iban en serio.

Esperemos que la joven actriz de 19 años sepa que Scott es adicto al sexo como confesó recientemente: "Soy un adicto al sexo, un horrible adicto".