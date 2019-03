Scarlett Johansson ya tiene sustituto

LA RUBIA RECURRE A LOS EX NOVIOS

La guapísima Scarlett Johansson no se ha quedado en casa llorando las penas por su ex Ryan Reybols, sino que ha decidido buscar cobijo a las noches de soledad en los brazos de Justin Tímberlake. Como era de esperar la novia de éste no está muy contenta con la amistad de su novio con la guapa rubia.