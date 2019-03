Scarlett Johansson y Sean Penn rompen su relación

Pocos días después de que Ryan Reynolds confesase que no ha superado la ruptura de su matrimonio, la revista People publica que la relación entre Scarlett Johansson y Sean Penn se ha terminado.

Las especulaciones de crisis comenzaron cuando la actriz no acompañó a Penn al Festival de Cannes, por la presentación del filme de éste, The Tree of Life. Aunque todos lo justificaban por el trabajo de la actriz en Los Vengadores, que se rueda en Nuevo México.

La pareja fue pillada hace pocos meses cuando realizaron un viajecito romántico a Cabo San Lucas, pero la confirmación se produjo al verles llegar de la mano a la cena de los corresponsales que se realizó hace pocas semanas en la Casa Blanca.

Según comenta una fuente a la conocida publicación estadounidense, la razón de la separación todavía no se ha dado a conocer. Por su parte, los representantes de ambas partes no han querido hacer comentarios al respecto. Tras los comentarios de Ryan, el ex marido de Johansson a una conocida publicación, ¿habrá reconciliación entre ellos?