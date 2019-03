Scarlett Johansson y Sean Penn, de la mano y con barriguita

Hace poco Scarlett Johansson y Sean Penn, se dejaban ver como una pareja normal en una cena honorífica a un Emir quatarí. Fueron las primeras imágenes que confirmaban la más que anunciada relación que había entre los actores.

Pero parece que quieren evidenciar aún más la relación que existe entre ambos. Y aunque entraron por separado, Scarlett y Sean salieron juntos y posaron así de sonrientes y enamorados a la salida de una cena benéfica que ofreció Obama a los corresponsables que cubren la información en la casa blanca.

Él con traje y corbata, y ella con un vestido de escote en pico y una barriguita muy sospechosa, ¿estarían celebrando algo?, de momento sólo son rumores. Aunque a lo mejor entre cena y cena, la actriz ha cogido algún kilito demás.

Lo único que podemos decir es que ya no quedan caballeros como los de antes, o si no, mirar las imágenes en las que Sean no duda ni un momento en dejarle la chaqueta a la actriz para que no pase frío. ¡Ya no quedan hombres así!