Scarlett Johansson y Sean Penn: aquí hay tomate

Sus representantes están hartos de desmentir que vivan un romance, pero una imagen vale más que mil palabras y, últimamente, circula por internet una foto de Scarlett Johansson y Sean Penn cenando en el restaurante Versailles de Los Ángeles en actitud animada y, por qué no, cariñosa.

Los rumores no cesan, sobre todo por el gesto de la actriz que, en un momento dado, no dudó en apoyar una pierna en el regazo de Penn, un gesto de confianza que no hace cualquiera. Las fotografías las publica la web TMZ, y ya han dado la vuelta al mundo.

La protagonista de Scoop (que al parecer, pagó la cena con Sean) de 27 años, está recién divorciada del también actor Ryan Reynolds. Por su parte, Sean Penn, de 51, también acabó su matrimonio con Robin Wright Penn después de varios intentos por salvar la relación. ¿Será ésta, con 24 años de diferencia entre ambos, una historia que perdure en el tiempo?