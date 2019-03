Scarlett Johansson y Ryan Reynolds... ¿Juntos de nuevo?

Es probable que se trate sólo de un rumor pero, según la página web Showbizspy.com y X17Online, la ex pareja de actores, recién divorciados Scarlett Johansson y Ryan Reynolds podrían estar dándose otra oportunidad. Al parecer, se citaron la semana pasada en el restaurante The Little Door de West Hollywood donde disfrutaron de una cena íntima.

Aunque abandonaron el local por la puerta de atrás para evitar llamar la atención, clientes y personal del restaurante comentan que fue “sorprendente”. “Todo el mundo susurraba que habían vuelto juntos, cuando hace apenas un mes que anunciaron su divorcio”Scarlett y Ryan eligieron una zona privada para su cita y desde que llegaron “estuvieron hablando. Con semblante serio pero de una manera íntima, no derrochaban romanticismo, pero parecía que se sentían a gusto el uno con el otro. Era como si nunca se hubiesen separado”, dice un cliente.

Tal y como ellos mismos dijeron en su comunicado de divorcio: “Empezamos con mucho amor y con amor terminamos”. Pero quizá su amor sea demasiado fuerte para acabar con un matrimonio tan bonito.