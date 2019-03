Scarlett Johansson posa junto a su nuevo novio, Nate Taylor, por una buena causa

A pesar de que Scarlett Johansson no atraviesa uno de sus mejores momentos por el juicio sobre sus fotos robadas, la actriz ha sacado la mejor de sus sonrisas por una buenísima causa.

Enfundada en un look de lo más informal y alternativo, Scarlett ha posado junto a su nuevo y multimillonario chico, Nate Taylor, para el proyecto Creative Growth for Everybody. Una iniciativa que organiza una fundación para artistas adultos con discapacidades y que ha contado con dos protagonistas de honor.

Esta es la primera vez que la parejita se presta a mostrar su romance en público y lo cierto es que la química entre ellos se hace notar. Pero además de que lo suyo sea una auténtica atracción total, Nate está siendo el mejor apoyo para la actriz y ha conseguido devolverla la ilusión que había perdido tras su separación con Ryan Reynolds.

Sin duda alguna, estamos encantados de verla así de feliz y sonriente y demostrando que, a pesar de ser una de las estrellas más aclamadas del panorama hollywoodiense, tiene los pies muy en la tierra y no duda ni un solo segundo en prestar su arte y simpatía por una buena causa.