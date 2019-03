Scarlett Johansson, pillada con su nuevo novio

A Scarlett Johansson, en pleno proceso de divorcio con su ex Romain Dauriac, vuelve a sonreírle al amor, y es que parece que la guapa actriz ha vuelto a abrir su corazón al actor Colin Jost. Según ha revelado un invitado, ambos fueron vistos muy cariñosos durante una fiesta celebrada en el Rockefeller Center: "Scarlett y Colin estaban flirteando y besándose a la vista de todos en el after party, donde estaba el elenco y el equipo de Saturday Night Live. Se besaron al menos dos veces", afirmó.

Parece ser que esta no era la primera vez que Scarlett y Jost compartían más que palabras: "El sábado en la noche no fue la primera vez. Ha pasado antes", dijo un amigo cercano.

Por ahora no quieren hacer este nuevo romance oficial, según cuenta un informante a E! News, los dos están en el mismo punto de la relación, ahora solo buscan pasárselo bien juntos, disfrutar el uno del otro sin necesidad de tener una relación exclusiva: "Ellos no están en una relación, pero se divierten juntos. Ellos se gustan, pero no es exclusivo, la menos no en este punto", cuenta el informante.

Y es que no podemos olvidar que la guapa actriz aún se encuentra en pleno divorcio con Romain Dauric, con quien mantiene una dura batalla legal por la custodia de su única hija.