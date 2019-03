Scarlett Johansson: "No creo que sea natural ser una persona monógama"

Scarlett Johansson y su exmarido, Roman Dauriac, sorprendieron al mundo cuando el pasado mes de enero salió a la luz su divorcio, que pilló a todos por sorpresa. Después de dos años casados y de una hija en común, la pareja puso punto y final a su relación, pero parece que a pesar de su ruptura, les une una relación amistosa, que demostraron en su última aparición, poco después de que saliese a la luz la noticia, donde fueron captados juntos por los fotógrafos.

Poco después de conocerse la noticia del divorcio, sale a la luz esta entrevista concedida a la revista Playboy, donde habla abiertamente de su vida personal. Aún no se sabe si el encuentro entre la actriz y el entrevistador fue antes o después de poner fin a su relación con Roman, ella se refiere al francés llamándole 'marido'. A sus 32 años, ha dado su sorprendente opinión sobre temas como el matrimonio o la maternidad, que han dejado a más de uno con los ojos como platos.

"La idea del matrimonio es muy romántica, es una idea muy bonita, y su práctica puede ser una cosa muy bella. Pero no creo que sea natural ser una persona monógama. Puede que me critiquen por esto, pero creo que es mucho trabajo", comentaba la actriz. Es mucho trabajo. "El hecho de que sea tanto trabajo para todo el mundo, eso prueba de que no es una cosa natural. Tengo mucho respeto por el matrimonio y he participado en él, pero definitivamente creo que va en contra de algún instinto", añadió.

Sobre la maternidad ha destacado que es una experiencia que te cambia por completo, y ha comentado que ser madre es lo mejor que le ha pasado en la vida. "Sentía miedo de que la vida me iba a cambiar, y lo ha hecho de una manera drástica. Pero me siento en muchos sentidos mucho más yo misma que antes" aclaró Scarlett.

Además, habló de su vida profesional y del hackeo que sufrió hace un tiempo, con el que sacaron a la luz imágenes personales de la actriz que dieron la vuelta por la red. "Fue una locura. Me hizo darme cuenta de lo vulnerables que somos todos a eso. La persona que hackeó mi email hizo lo mismo con otras 50 personas públicas y también a sus exnovias, le puede pasar a cualquiera", señaló.