Scarlet Johansson ha sido captada disfrutando de la playa, aunque seguro que lo que no se imaginaba era que una imagen suya acabaría convirtiéndose en el tema de debate de muchos medios. Y es que en la foto en cuestión, en la que la guapa actriz luce espectacular con un bikini azul, no han dudado en hacer hincapié en la barriga casi inexistente que se le marca a la joven.

Algo que ha desatado la locura en redes, y sobre todo en Twitter, donde ciertos usuarios no han dudado en comentar y dar rienda suelta a su humor. "Si lo de Scarlett Johansson es "barriga", ¿lo que yo tengo cómo se llama?¿Groenlandia?", "Scarlett Johansson es Trending Topic porque según algunos envidiosos tiene barriga. Y así todo en Twitter. Barriga es lo que tiene Russell Crowe. Lo de Scarlett es una obra de arte y un espectáculo de mujer" o "Hay gente juzgando la barriga y menospreciando a Scarlett Johansson, cuando digo que hay gente subnormal en la vida, estoy totalmente en lo cierto. No solamente estamos ante una actriz con un talento enorme, también es una actriz completamente perfecta de los pies a la cabeza", podía leerse.

Polémica aparte, Johansson pasa por una etapa muy dulce en su vida, y es que después de encontrar el amor al lado de Colin Jost, pasará por el altar por tercera vez.