Sasha Pieterse, 'Pretty Little Liars', responde a las críticas por su aumento de peso: "Esto es increíblemente destructivo"

No es la primera vez que la actriz de 'Pretty Little Liars', Sasha Pieterson, sufre bullying por haber aumentado de peso desde que comenzó la ficción hasta la actualidad. El año pasado la intérprete ya salió en defensa de todas las críticas que había recibido y comentó que sus kilos de más se debía a un cambio hormonal que había sufrido, y que prefería esos kilos antes que perder la salud.

Ahora, Sasha ha vuelto a sufrir comentarios de este tipo y no ha podido resistirse a publicar una reveladora carta en Instagram donde denuncia la esclavitud de la mujer por su imagen: "Vivimos en una sociedad donde predominan las dudas e inseguridades. La mujer es particularmente juzgada por el look que lleva para destacar o no".

"Inconscientemente hemos aceptado la idea de que nuestro valor solo puede basarse en si la gente nos ve positiva o negativamente. Esto es increíblemente destructivo", continúa diciendo.

Pieterse sigue su discurso hablando de lo difícil que es amarse a uno mismo: "Yo creo que amarse a uno mismo es una de las cosas más difíciles que pueden hacer los humanos". Y por ello, una de las cosas que más le duele es el papel que muchas mujeres toman en estos casos: "Me molestó que tantas mujeres estuvieran tan rápidas en derribarme en un tema que con el que luchamos todos".

Así, la joven actriz concluye su misiva con el siguiente mensaje: "Come como si te quisieras a ti mismo. Muévete como si te quisieras a ti mismo. Habla como si te quisieras a ti mismo. Actúa como si te quisieras a ti mismo. Quiérete a ti mismo".