Sarah Michelle Gellar confunde a George Michael con Boy George en su perfil de Twitter

Sarah Michelle Gellar, la protagonista de 'Buffy, cazavampiros', se ha convertido en el centro de todas las miradas, burlas y críticas en las redes sociales, especialmente en Twitter. Hace unos días, la actriz se despedía en su perfil de Boy George, creyéndose que era éste el que había fallecido y no George Michael. Una confusión que, pese a haber eliminado la publicación, donde decía: "¿Realmente me quieres hacer daño? Supongo que sí, 2016. #RIPBoyGeorge Era una de tus grandes fans…", no ha sido perdonada ni por sus fans ni por los haters, que no han dudado en empezar a bromear con esta metedura de pata. Boy George y George Michael | Celebrities.es "Oh Dios mío, Oh Santa Claus, esta chica está muy despistada" o "Buffy sigue de resaca después de la fiesta de anoche", son algunos de los comentarios que dejaban los usuarios de la red social. Algo que ha molestado a Gellar, que no ha tardado en defenderse y en pedir disculpas. "Me siento igual de triste tras recibir la información correcta, #RIPGeorgeMichael Gracias a todos por corregirme", escribía la neoyorquina, que seguía publicando: "Y, para que conste, se perfectamente la diferencia entre uno y otro, solo que escuché mal. Mis intenciones eran buenas", concluía.

Just as sad when you get the correct information- #ripGeorgeMichael thank you to everyone who corrected me- it's still so sad — Sarah Michelle (@SarahMGellar) 25 de diciembre de 2016

And for the record yes I completely know the difference between Boy George and George Michael- I heard incorrectly. My intentions were good — Sarah Michelle (@SarahMGellar) 26 de diciembre de 2016