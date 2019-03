Sarah Jessica Parker cumple 50 años cargados de estilo

Sarah Jessica Parker se metió en el papel de Carrie Bradshaw en 'Sex and the City'. Más de una década ha pasado desde el fin de la serie, pero la actriz neoyorquina no consigue quitarse la etiqueta de joven glamurosa en busca de la vida perfecta. Ni siquiera ahora que llega a los 50. Nacida en Ohio el 25 de marzo de 1965 y con siete hermanos de los dos matrimonios de su madre, Sarah Jessica siempre ha tenido muy claro su futuro, y es que desde pequeña dió clases de canto y baile.

La actriz a los 20 años era más famosa por su relación con Robert Downey Jr. que por su trabajo en el cine, que no acababa de despegar. Seis temporadas de "Sex and the City" y dos películas sirvieron para exprimir al máximo la historia de las amigas neoyorquinas, tanto que a sus 50 años la actriz sigue siendo 'Carrie'.

Hace poco más de un año se lanzó al diseño de los zapatos, al igual que lo hacía el personaje de Carrie, para unos conocidos grandes almacenes estadounidenses. "Como tuve que interpretar ese papel y ella llevaba muchos zapatos he aprendido por defecto mucho sobre ellos", reconoció la actriz al presentar su faceta de diseñadora, que también incluye bolsos y abrigos.

La actriz también dedica parte de su tiempo a impulsar la educación artística y, desde hace años, da clases presenciales y a distancia en la escuela King de Portland (Oregón), y en 2013 subastó parte de los zapatos que conservaba de la serie a beneficio de La Guardia High School of Music, de Nueva York.

¡Feliz cumpleaños!