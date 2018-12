La increíble petición de Sarah Hyland tras la muerte de un familiar

Sarah Hyland compartió hace unos días la dura situación familiar que estaba viviendo cuando un conductor ebrio se chocó contra el coche donde iban su primo de 14 años que falleció y su tío, que le acompañaba, sigue en estado muy grave. Fue ella misma quien, a través de sus Stories de Instagram, contó que el conductor se dio a la fuga y que, además, ya tenía dos detenciones previas por conducir en el mismo estado.

La actriz de 'Modern Family' compartió este texto explicando la situación a través de sus redes sociales: "Este es mi primo Trevor de 14 años. Ayer, fue asesinado por un hombre que conducía bajo los efectos del alcohol. Mi tío está todavía en el hospital a la espera de más intervenciones quirúrgicas". Además, se ha mostrado bastante tajante respecto a lo que piensa sobre el conductor: "Espero que se pase el resto de su vida en prisión".

Pero lo que más ha sorprendido a todos sus seguidores es que la familia de su primo fallecido ha creado una página llamada GoFundMe. En ella pedían inicialmente 10.000 dólares para cubrir los costes del funeral. A través de la difusión de amigos y familia, finalmente han conseguido recaudar más de 29.000 dólares.

Esto ha sido el motivo por el cual sus seguidores no han parado de criticarla, y más cuando se han enterado de que recibe 100.000 dólares por cada episodio que graba en la serie, lo que supone unos ingresos anuales de 2,2 millones de dólares.

Ante esta reacción, la actriz no se ha querido quedar en silencio y ha contestado mediante una imagen en sus stories: "La gente no conoce todos los detalles. No entiendo cómo os atrevéis a atacarme cuando se ha perdido una hermosa vida".