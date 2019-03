Sarah Hyland nos sorprende a todos cantando con Boyce Avenue

Según declaró para el programa, su novio es el primero que confía en ella . " Mi novio me compró una guitarra, porque me dijo 'me encanta tu música, y deberías ser capaz de escribir y componerla'. Me pareció demasiado dulce, pero no sé… tal vez ¿si empiezo a estar aburrida? ¡No estoy descartándolo!", añadió Sarah. Y por otra parte , sus compañeros de 'Modern Family' , como Eric Stonestreet , que ha comentado la participación musical de la actriz en Twitter, recordando lo bien que cantaba en el set de rodaje.

No es la primera vez que mencionaba su afición al mundo de la música . Hace un tiempo, en una entrevista para Entertainment Tonight comentó que no descartaba lanzar su propia música . Tiene muchos apoyos cercanos en el mundo de la canción.

We've heard @Sarah_Hyland's singing talent in the makeup trailer for almost 8 years.

Wait till you hear @StarringRico play the jug. https://t.co/qJnmnJfuPt