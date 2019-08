Sarah Hyland ha conseguido superar una dura etapa tras someterse a un trasplante de riñón debido a una enfermedad crónica que padece. Aunque parece que ahora su vida se ha estabilizado y se encuentra en uno de los mejores momentos, tanto personalmente como profesionalmente.

La intérprete de 'Modern Family' no puede estar más contenta junto a su chico Well Adams con el que se comprometió de la manera más romántica el pasado mes. Además, se ha sumergido en un nuevo proyecto, la película 'The Wedding Year'.

Y precisamente para esta película ha estado esforzándose hasta tal punto que ha conseguido una postura que parece que se va a partir en dos, tal y como ha mostrado a sus seguidores en el último post que ha compartido en su perfil de Instagram, una pose que parece imposible de realizar pero que ella hace sin esfuerzo alguno.

"¡Ah hola! No te había visto", ha escrito muy espontánea en la imagen, y a continuación ha explicado: "(Sí, esto es de un ensayo de baile para la película)". Su novio no ha perdido oportunidad para escribirle muy gracioso en el post al ver la increíble elasticidad de Sarah: "Creo que tu cadera se ha roto".

