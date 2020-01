Los Globos de Oro 2020 nos han dejado grandes momentos, desde la mirada de Jennifer Aniston a Brad Pitt al retraso de Beyoncé. Ahora es el turno de Sarah Hyland y su reacción al ver que se encontraba junto a Joaquin Phoenix en la alfombra roja.

A pesar de que la intérprete de 'Modern Family' no asistió a la ceremonia, sí se reunió con el resto de estrellas en el 'after party' junto con su prometido, Wells Adams.

La actriz se encontraba posando relajadamente ante las cámaras en la alfombra roja cuando se percató que se encontraba al lado del mismísimo Phoenix, y así lo ha publicado la actriz en su cuenta de Instagram con una divertida imagen del momento junto al actor de 'Joker': "Mi genuina reacción cuando me di cuenta de que estaba posando junto a Joaquin Phoenix en la alfombra roja. Me incliné. Él se inclinó. Fue algo. No estoy llorando. Tú lo estás".

