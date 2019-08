Sarah Hyland irradia felicidad, y no es para menos. Después de haber pasado unos años muy duros, tal y como reveló en una estremecedora entrevista en la que incluso reconoció haber estado a punto de suicidarse, la joven se encuentra en la mejor etapa de su vida. Y es que además de acabar de comenzar a rodar la última temporada de la serie que la ha llevado al éxito, 'Modern Family'; hace unas semanas se comprometía con su novio Well Adams, del que no puede estar más enamorada

Y si todo esto no fuese suficiente, acaba de arrasar en los 'Teen Choise Awards' con una increíble interpretación en directo. Sin embargo, el éxito de su actuación no ha sido lo más comentado del evento, sino la supuesta incipiente tripita que lució durante la gala y que ha desatado los rumores de un posible embarazo.

Nada más lejos de la realidad, ya que la propia Sarah ha confirmado que lamentablemente no lo está, sino que esa tripita hinchada es debida a la displasia renal que padece, una enfermedad contra la que lleva luchando toda su vida y que la ha obligado a someterse a varios trasplantes de riñón.

