Sarah Hyland se defiende tras las duras críticas por su extrema delgadez

Sarah Hyland ha tenido que aguantar multitud de comentarios ofensivos estos últimos meses, acusándola de fomentar la anorexia y bulimia. La actriz de 'Modern Family' no está pasando por su mejor momento, como ha explicado a través de su cuenta de Twitter lleva meses sin poder moverse de la cama debido a un problema de salud provocando que baje de peso: "Mis circunstancias me ha puesto en una situación en la que no tengo control sobre cómo está mi cuerpo. Sé que mi cara está chupada por los medicamentos que están salvando mi vida", decía la actriz a través de su cuenta.

La guapa actriz ha querido hacerles saber a sus seguidores que nunca ha perseguido estar tan delgada y que no es partícipe de estar así. No quiere que la gente que la ha apoyado y seguido durante toda su carrera, jóvenes que la ven como su modelo a seguir, no se vean afectados por este tipo de comentarios tan ofensivos que Sarah está recibiendo: "Muchos de vosotros me habéis dicho que estoy muy delgada. Come una hamburguesa. Tu cabeza es más grande que tu cuerpo y es asqueroso", son algunos de los comentarios que Hyland ha querido compartir.

Para finalizar la actriz deja claro que a ella esos comentarios ya no le afectan y que sería igual de criticada si volviera a coger peso otra vez. Es decir, que haga lo que haga las críticas nunca cesan.

Después de publicar su mensaje, otras celebrities como su compañera Sofia Vergara, han apoyado este gesto compartiendo el mensaje en su cuenta de Twitter.