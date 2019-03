Sara Carbonero, Shakira y Elsa Pataky, entre las famosas que dejaron todo por amor

Desde la marcha de Sara Carbonero a Oporto por Iker Casillas, en Celebrities.es hemos estado repasando las celebrities que lo han dejado todo por amor, y resulta que la presentadora no ha sido la primera ni la última en aparcar la carrera profesional para seguir al chico que quieres. Elsa Pataky, Lourdes Montes, Shakira, Grace Kelly e incluso la Reina Letizia hicieron lo mismo por amor…

No es fácil decir adiós a tu profesión, o a tu país o a tu estilo de vida para mudarte a un lugar nuevo, con nuevas costumbres y con gente que no conoces. Pero muchas famosas se han visto obligadas a dejar su vida anterior y emprender una nueva junto a sus parejas y su familia. Celebrities como Raquel Meroño, Shakira y Elsa Pataky dijeron adiós a su país natal y se marcharon. Hay otras que no han tenido que hacerlo aún, pero si estarían dispuestas, como es el caso de Pilar Rubio o Malena Costa.

Por otro lado, hay otras celebrities que no han tenido que elegir entre carrera o amor, pero sí que han dejado un poco su vida laboral para centrarse más en su familia. Gisele Bündchen, Jessica Alba, Gwyneth Paltrow, Reese Whiterspoon o Drew Barrymore se han relajado mucho profesionalmente para estar más tiempo con los suyos. Al final va a ser verdad eso de… ¡La familia es lo primero!