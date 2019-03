Sara Carbonero Vs. Blanca Suárez: ¿Quién ha comenzado mejor su verano?

Batalla celebrity de la semana

Comienza el verano y nuestras celebrities no paran, algunas disfrutan de sus vacaciones y otras siguen trabajando en proyectos muy divertidos. Por ese motivo en la batalla celebrity de la semana vamos a enfrentar a dos famosas que no se lo han montado nada mal. Sara Carbonero Vs. Blanca Suárez: ¿Cuál ha comenzado mejor su verano? La periodista está disfrutando de unas vacaciones en las Islas Griegas con Iker y Martín. Mientras tanto, Blanca ha protagonizado la portada de la revista Women's Health muy ligerita de ropa. Vota a una de las dos y el jueves tendremos los resultados.