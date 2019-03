Sandra Bullock, la actriz mejor pagada de 2009

Bullock se embolsó 56 millones de dólares entre junio de 2009 y junio de 2010 después de protagonizar esos filmes de moderado presupuesto que lograron en taquilla 310 y 320 millones de dólares en todo el mundo, respectivamente.

La actriz aceptó participar en esas producciones y rebajó su caché a cambio de un buen porcentaje de los ingresos que depararan las películas.

En esta lista de millonarias de la pantalla Bullock fue seguida por Reese Witherspoon, quien, a pesar de no aparecer en la gran pantalla durante ese período, ganó 32 millones de dólares en concepto de anticipos por sus próximas producciones 'How Do You Know' y 'Water for Elephants'.

Witherspoon ejerce también de embajadora de la empresa cosmética Avon.

Cameron Diaz empató en ingresos con Witherspoon debido a los réditos que obtiene de la taquillera saga animada 'Shrek', donde pone su voz al personaje de Fionna, y por el salario de su última película de acción 'Noche y Día', en la que aparece con Tom Cruise.

La cuarta actriz mejor pagada en Hollywood fue Jennifer Aniston, que cosechó 27 millones de dólares a pesar de que sus proyectos, como la comedia romántica 'Love Happens', no tuvieron el resultado esperado en taquilla.

La ex de Brad Pitt aún obtiene beneficios de su participación en la exitosa serie de televisión 'Friends', lanzó recientemente una línea de perfumes y estrenará próximamente las comedias 'The Switch' y 'Just Go With It'.

Cerca de los ingresos de Aniston se quedó Sarah Jessica Parker, que ganó 25 millones de dólares gracias a la rentabilidad de la saga 'Sexo en Nueva York' y de sus perfumes.