Sandra Bullock se traslada a Nueva York para apoyar a su amiga Renée Zellweger

Sandra Bullock el mejor apoyo de Renée Zellweger tras su reciente separación con el actor Bradley Cooper. Recientemente hemos podido ver a la actriz de “El diario de Bridget Jones” como alma en pena por las calles de Nueva York. Menos mal que su amiga Sandra Bullock ha acudido rauda y veloz a apoyarla en estos duros momentos. Y es que la oscarizada actriz está siendo su paño de lágrimas.

Ya sabemos que una ruptura no es fácil y que los mejores consejos siempre te los da una buena amiga. Por eso la Bullock, que hace menos de un año pasó por el mismo trance, quiere que Renée derrame las mínimas lágrimas por el que ya es su ex. Aunque lo que no sabemos es que si la decisión de Zellweger de salir por Nueva York con un vestido rojo ha sido idea de la ex de Jesse James.

La cosa es que la protagonista de Bridget Jones parece estar olvidando al actor Bradley Cooper después de dos años de amor. No sabemos si dentro de unos días o meses volveremos a verles disfrutando de nuevos amores por separado.