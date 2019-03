Sandra Bullock aterrada en la grabación de su último filme

No sabemos si será cierto o no pero Sandra Bullock está segurísima de que un fantasma le está persiguiendo. Sí, sí. La actriz, que hace un año que se separó de su marido, ha asegurado que “está convencida de que algo no va bien en el rodaje de su nueva película”, según cuenta un miembro del equipo de rodaje.

La actriz se encuentra en estos momentos en Londres rodando un filme junto al guapísimo George Clooney. Se trata de un thriller de ciencia ficción, Gravity, y Sandra ha pedido a los productores que investiguen la antigua iglesia en la que ella se aloja durante el rodaje. Bullock está aterrada porque comenta que allí hay un fantasma...

Algunas fuentes han asegurado al periódico inglés The Sun que la actriz está sufriendo de insomnio debido a “presencias fantasmales” dentro de la propiedad del norte de Londres. ¿Presencias extrañas o locura? Son muchos los que han asegurado que Sandra no pasa por su mejor momento emocional desde que se separó de Jesse James.

¿¡Pero cómo se puede tener miedo teniendo tan cerca al guapérrimo de Clooney!? No damos crédito a la actitud de Bullock, seguro que Elisabetta Canalis nunca ha sufrido de terror nocturno.