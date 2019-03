Sam Smith gana el Oscar a Mejor Canción Original y dedica su premio a la comunidad LGTBI

Aunque no era uno de los favoritos, Sam Smith se ha hecho con el Oscar a Mejor Canción Original junto a Jimmy Napes por su tema 'Writing's on the wall' de Spectre, la última entrega de la saga de James Bond.

Una canción que según ha confesado fue compuesta en tan solo veinte minutos y que ahora ha hecho al cantante recoger el primer Oscar de su carrera. ¡Algo de lo que pueden presumir muy pocos!

Un premio que Sam Smith ha recogido con gran emoción y que ha querido dedicar a toda la comunidad LGTBI, un colectivo del que, como ha confesado, se siente orgulloso de formar parte.