Salma Hayek sabe quién mató a su perro Mozart

Hace unos días, Salma Hayek publicaba una triste noticia en su perfil de Instagram: “Hace una semana que no pongo nada ya que he estado de duelo por la muerte de mi perro Mozart, de quien fue la partera. Lo encontramos el viernes pasado con un tiro cerca del corazón”, escribía la actriz.

Y añadía: “Espero que las autoridades del estado de Washington le hagan justicia a este extraordinario perro que durante 9 años nunca mordió o atacó a nadie, adoraba su territorio y nunca se escapó”.

Pues bien, el misterio por fin se ha visto resuelto y es que el portal TMZ ha desvelado quién fue la persona que lo mató: su vecino. Al parecer los perros de la mexicana ya habían invadido más de una vez su propiedad, incluso el garaje, ocasionando altercados con sus propios perros.

De ahí que el hombre decidiera asustarlo con una escopeta de perdigones, por lo que no esperaba este trágico final ya que no pretendía alcanzarlo, por lo que no será juzado, tal y como Salma esperaba.