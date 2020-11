Salma Hayek enseña en este vídeo las muchas veces que le han hecho una prueba PCR: "Estoy harta"

El coronavirus nos ha cambiado la vida a todos nosotros y también la de nuestras celebrities. Muchas de ellas han querido compartir con sus seguidores sus experiencias con las pruebas PCR, a las que se suelen someter durante las jornadas de rodajes, como ya hizo en su momento Óscar Casas.

Una de las últimas en hacerlo ha sido Salma Hayek, que además ha publicado un vídeo recopilación sometiéndose a muchas de ellas, reconociendo cómo se sentía en esos momentos.

En el post, podemos ver a la actriz, que se ha realizado la prueba varias veces por compromisos profesionales, mientras le introducen el bastoncillo en la nariz: "Ya estoy harta".

Como no podía ser de otra manera sus más de 16 millones y medio de seguidores no han podido resistirse a comentar el curioso vídeo de la actriz mexicana, muchos de ellos han compartido su propia experiencia: "No sé cómo sobreviviste a tantas pruebas, yo con la primera apenas podía respirar", y otros preguntándole sus dudas: "¿Duele? ¿Cuántas veces te lo has tenido que hacer?".

Seguro que te interesa…

Las canas de Salma Hayek: ''Orgullosa de todos y cada uno de mis 54 años''