Salma Hayek protagoniza un culebrón cuyos diálogos son las canciones de Justin Bieber

James Corden vuelve a sorprender a los seguidores de su programa 'The late late show'. El cómico contó con la ayuda de Salma Hayek, Gary Oldman y Ray Romano para recrear una historia llamada 'The Bold and the lyrical' cuyo guión no era otro que los hits de Justin Bieber.

La trama gira en torno a un trío amoroso donde James Corden sale perdiendo. Su novia en la ficción, Salma Hayek, le pone los cuernos con Ray Romano y el cómico los pilla en actitud muy cariñosa comiendo fresas. La actriz le pide perdón a Corden con la canción 'Sorry’' de Bieber.

Pero el clímax dramático llega cuando aparece en escena Gary Oldman declarándole su amor a la mexicana. Al final, Hayek se queda sóla, y Oldman utiliza la canción 'Love yourself' para terminar su aventura con la protagonista de 'El profeta' con una de las frases más conocidas del tema: "My mama don’t like you, and she likes everyone" (a mi madre no le gustas y a ella le gusta todo el mundo). ¡El vídeo no ha tardado en hacerse viral!