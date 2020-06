Parece que Salma Hayek se ha propuesto convertirse en una fiel defensora de la belleza natural. A través de sus post en redes sociales, la actriz se aleja de la glamurosa imagen que pasea por las alfombras rojas para intenta animar a todos sus seguidores a desprenderse de los perjuicios defendiendo el 'body positve' y la naturalidad.

Recientemente, la intérprete, de 53 años, ha vuelto a dejar a todos muy sorprendidos atreviéndose a publicar una imagen donde muestra cómo es su rostro completamente al natural sin filtros ni maquillaje… ¡Y sin bótox!

A finales de 2019, Salma Hayek concedió una entrevista InStyle donde relató cómo fue su terrible experiencia cuando fue a inyectarse bótox por primera vez en los labios por lo que decidió no hacerlo y no internarlo nunca más: "Quería probar el bótox e inyectarme relleno en los labios, algo que jamás he hecho", y antes justo de inyectarse el doctor le avisó de lo que podría ocurrir: "No sé si vas a estar contenta porque te va a doler mucho". Pero aun así Salma decidió continuar: "Bueno, vamos a intentarlo". Sin embargo, justo cuando comenzó a infiltrarle de inmediato se negó a continuar: "¡No! ¡Olvídalo!".

En el vídeo de arriba te mostramos cómo es Salma Hayek, a punto de cumplir los 54 años, sin supuestamente ningún retoque.