La explosiva actriz mexicana Salma Hayek ha revelado cuál es su particular dieta y no se ha avergonzado al afirmar que le encantan los insectos, muy en especial los saltamontes.

La actriz confesaba hace poco que está haciendo malabares para compaginar la maternidad y el trabajo, lo que le quitaba mucho tiempo que no podía dedicar a sus amigos ni a las causas benéficas en las que está involucrada. Ahora conocemos otra faceta de la guapa mexicana, a la que le encantan los insectos.

Así de contenta se lo decía a David Letterman, hablando de saltamontes: "Fíjate, se me hace la boca agua". Y no sólo eso, sino que también le gusta la variedad dentro de ese peculiar surtido alimenticio: "Esas hormiguitas fritas son increíbles, con un poquito de guacamole. Y los gusanos... hay muchas recetas diferentes para cocinarlos. Los pequeños saltamontes también están llenos de sabor. No es facil encontrar todo eso, son 'delicatessen'".

Lo que no sabemos es si a su pequeña Valentina le gustan también esos bichitos o si sólamente los utiliza para jugar cuando va de excursión. En cualquier caso, no cabe duda de que tiene una madre diferente a las demás.