Salma Hayek: "No es bueno tener relaciones sexuales a diario"

Salma Hayek ha concedido una entrevista a la revista Red en la que ha vertido unas declaraciones que no dejarán indiferente a nadie.

La actriz ha revelado cuál es el secreto para conservar un matrimonio feliz durante años, además de asegurar que para ella el sexo no es algo fundamental para alcanzar la felicidad dentro del matrimonio: "El sexo no es clave a la hora de tener un matrimonio feliz, pero sin duda influye. Para mí, es importante no hacerlo todos los días porque de esa forma pierde su encanto. Lo fundamental en este caso es que exista química entre una pareja y para ello es necesario probar cosas nuevas. Hay que divertirse, explorar y reírse juntos, sacar el máximo partido al romance".

Salma lleva casada diez años con el empresario François-Henri Pinault, con quien tiene una hija en común, Valentina.