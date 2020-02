A sus 53 años Salma Hayek se ha convertido en todo un ejemplo de cómo se puede seguir siendo igual de sexy sin retocarse ni hacer uso de la cirugía estética.

Apenas unos meses atrás, la célebre actriz de Hollywood reveló para la revista InStyle, uno de sus secretos mejor guardados: llegó a pensar en inyectarse bótox en los labios. Un retoque que nunca llegó a realizar por el miedo que le producía pensar en ello.

Por ello, no es de extrañar que Salma Hayek haya reaccionado de esta forma cuando uno de sus seguidores la ha acusado de excederse con el bótox en sus pómulos.

Recientemente, la actriz ha publicado un selfie de lo más natural. Un post que no ha tardado en despertar los comentarios de sus haters: "Llevas demasiado Bótox. Y no lo necesitas, Salma". Un comentario ante el que la mexicana no tardó en responder. Y así lo hacía de forma irónica: "No me he puesto Bótox. Pero gracias por el consejo porque últimamente estaba pensando si quizás había llegado el momento de hacerlo".

Una respuesta que rápidamente se ha hecho de lo más viral, y es que lo que no entendemos es cómo alguien puede atacar el post si es la pura representación de la naturalidad, donde Salma aparece con la cara lavada y disfrutando de un magnífico día de playa.