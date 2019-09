Salma Hayek está más guapa que nunca a sus 53 años recién cumplidos, y es que la actriz tiene un cuerpazo del que acaba de presumir en Instagram.

"Yes, tomorrow I’m 53. So!? Sí, mañana cumplo 53. Y!?", ha escrito orgullosa junto a una imagen en la que aparece luciendo un provocativo bikini azul y que realza todas sus curvas. Con esta instantánea, Hayek ha causado auténtico furor entre sus seguidores, quienes no han dudado en transmitirle lo estupenda que está.

"Y la más divina de todas!!", "53 o 35?", "La REINA" o "No puede creer que tengas 53. Luces perfecta", son algunos de los comentarios que pueden leerse en la publicación.

Sin embargo, la actriz no es la única que puede presumir de estar estupenda a su edad, ya que otras celebrities como Elsa Anka también han causado auténtico furor al mostrarse en bañador. Y es que pasar de los 50 no es un impedimento para mantenerse en forma y presumir de cuerpazo.