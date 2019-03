Salen a la luz las amenazas de Charlie Sheen a su ex mujer, Denise Richards, y sus dos hijas, Sam y Lola

VARIOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN AMERICANOS LAS HAN PUBLICADO

Desde que Charlie Sheen confesara que es seropositivo en televisón, lo cierto es que los escándalos en torno a su persona no dejan de sucederse. De hecho, su ex mujer, Denise Richards, le ha demandado por unos mensajes de texto que el actor le envió a ella y a sus hijas, Sam y Lola, en 2013. “Voy a cortarte la cabeza y enviársela por correo a tu padre”, eran algunas de las ‘perlitas’ que el que fuera protagonista de ‘Dos hombre y medio’ soltaba a su ex.