Sale a la luz la última conversación del matrimonio de John F. Keneddy Jr. y su esposa Carolyn antes del trágico accidente

Su pasión por las avionetas y su carrera política llevaron a los Kennedy a elegir esta forma de transporte para dirigirse a la boda de una prima en Cape Cod, en el estado de Massachusets. El traslado era sencillo, volarían desde New Jersey a Martha’s Vineyard y dejarían allí a la hermana de su mujer, y después continuarían viaje hasta la vecina Hyannis para asistir a la boda de su prima Rory Kennedy. Pero la avioneta desapareció en el océano atlántico cuando solo quedaba 12 kilómetros para llegar al destino.

Este misterioso accidente se ha llevado a un documental: 'Qué ocurrió realmente: el trágico vuelo final de JFK Jr' , en el que revelan más secretos de la tragedia. El pasado viernes, la cadena de televisión HNL emitía una entrevista con Carole Radziwill, amiga íntima de Carolyn, donde dijo que esta le llamó desde la avioneta justo antes de despegar. Sin embargo, no recuerda nada de lo que hablaron, solo que al final ella le dijo: "Te quiero, ya lo sabes ". Por alguna razón ella no contestó que sentía lo mismo: "Es algo que me ha perseguido toda mi vida".

Pero antes de colgar, Carole recuerda que su amiga simplemente le dijo que la llamaría cuando aterrizase. Poco después, la avioneta en la que viajaba se estrellaba contra el océano. "Cuando me dijeron que la avioneta había desaparecido solo pensaba en averiguar dónde estaba, porque tenían que estar en algún sitio", explicaba su amiga que tras conocer la noticia empezó a llamar a todas partes. Pero su búsqueda tuvo un triste final ya que tras cinco días encontraron los cuerpos sin vida.