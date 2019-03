Saint West aparece por primera vez en público el Día de la Abuela

Saint West, el hijo menor de Kim Kardashian y Kanye West, ha formado parte por primera vez de las grabaciones en exteriores del reality 'Keeping Up with the Kardashians'.

El famoso clan de las Kardashian se juntó el día 26 de julio para una doble celebración en la Jolla, California. Por un lado celebraban el Día de la Abuela, y por otro lado la inauguración de una nueva tienda familiar, 'Shannon & Co'.

Kim Kardashian y su bebé, Saint West | Gtres

El hijo de Kim Kardashian fue el centro de todas las miradas, acompañado de su hermana mayor, North, y gran parte de la familia Kardashian-Jenner. No estuvo Kanye West, pero sí se pudo ver a Khloé y Kourtney, acompañada de sus tres hijos y de su expareja Scott Disick. Kris Jenner y Corey Gamble tampoco se lo quisieron perder.

Los seguidores del reality protagonizado por las Kardashian pudieron disfrutar del bebé de siete meses y del espectáculo y revuelo que formaron con su presencia la familia casi al completo.