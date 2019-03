Ryan Reynolds es proclamado el papá más sexy del mundo

Si el año pasado el título lo ostentó el cantante Justin Timberlake, este año el afortunado ha sido Ryan Reynolds. El actor está imparable, al estreno de 'Deadpool' hay que sumar el excelente momento personal que está viviendo Reynolds junto a la familia que ha formado con la actriz Blake Lively.

Reynolds no puede ocultar la felicidad que siente. El mejor papel que ha podido protagonizar el actor es el de padre orgulloso. Ryan reveló que está encantado de estar rodeado de mujeres ya que siempre fue su deseo tener una niña."Tener una hija es un sueño hecho realidad", afirmó Reynolds en la publicación. El actor ha confesado en varias ocasiones el amor que siente por su hija y cómo ejerce de padre comprometido. "No tengo que prepararme para ser dominado por mi hija. He estado dominado por ella desde el día en que llegó a este mundo", comentó en la revista People. ¡A Blake se le tiene que caer la baba con estas palabras!

Aunque, James, de un año, todavía no es consciente del cañón de padre que tiene, la hija de Blake Lively y Ryan Reynolds seguro que en futuro agradece los buenos genes que tiene por ambas partes. Pese a que Lively no ha recibido aún ningún título como 'mamá más sexy', la actriz lo demuestra cada vez que pisa una alfombra roja.