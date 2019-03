Ryan Reynolds se convierte en el hombre más elegante del 2016 según la revista GQ

Si la revista 'People' lo elegió como el 'papá más sexy del mundo', esta vez, Ryan Reynolds ha sido proclamado como él más elegante por la revista 'GQ'. El actor está de enhorabuena por partida doble ya que su mujer, Blake Lively, está embarazada de su segundo hijo. ¡Menudos genes!

Aunque el actor es el que encabeza la lista, otros 13 hombres lo acompañan en su reinado. Desde los clásicos Tom Hardy y Justin Trudeau, siempre impecables con sus trajes de chaqueta de corte perfecto hasta un Drake o Harry Styles con un aire mucho más desenfadados. Lucky Blue, Eddie Redmayne, Idris Elba, Ariz Anzari, Diplo y Russell Westbrook son el resto de nombres que GQ ha seleccionado para formar su elenco.

Sin duda alguna coincidimos con el gusto de 'GQ' ya que Ryan Reynolds reúne todas las cualidades para ser un verdadero gentleman. Pero no son todas buenas noticias para el actor, Reynolds ha sido muy criticado por sus tuits publicados sobre su hija. "Mi hija sólo tiene seis meses y ya dibuja. Lo colgaría en la nevera pero, sinceramente, es una basura" o "Caminaría sobre el fuego por mi hija. Bueno no, es peligroso. Pero sí por una habitación húmeda, pero no mucho, que se me estropea el pelo" son algunos de los comentarios que han desatado la polémica.