Ryan Reynolds confiesa haber sido traicionado por su mejor amigo

Ryan Reynolds ha realizado una entrevista para la revista GQ, y el actor ha hablado acerca de su carrera, su labor como padre, pero también se ha abierto al confesar una traición, que le ha costado mucho superar. Su íntimo amigo intentó vender una foto de su hija James recién nacida. ¡Qué fuerte!

El actor narraba con pena la decepción que le supuso, que alguien de su círculo cercano quisiera vender la foto de su hija James, que tuvo con su mujer, la actriz Blake Lively. "Un tío al que conozco de toda la vida, uno de mis amigos más cercanos que he tenido durante mi crecimiento, se había ido a vender por ahí las fotos de mi bebé", confesó, y luego añadió: "Lo pude confrontar, que fue bueno. Pero pasé un período ligeramente oscuro. Un par de malas semanas".

Pero no toda la entrevista fue tan amarga, ya que el actor también aprovechó para hablar de su hija: "Me encanta tener una hija. Me gustaría tener más hijos, porque creo que se me da bien. No tengo problemas en levantarme cinco veces en mitad de la noche para cambiar pañales, y por muy agotado que esté, siempre tengo una estúpida sonrisa en la cara".