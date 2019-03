Ryan Reynolds y Blake Lively posan por primera vez junto a sus hijas

Estábamos deseando que ocurriese y al final ha sucedido: ¡Ryan Reynolds y Blake Lively han posado junto a sus hijas!

El actor canadiense desvelaba esta semana su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood acompañado por su mujer y sus hijas. Un momento muy especial para el intérprete que pasó a un segundo plano cuando su hija James, de dos años, le robó el micrófono. ¡Una auténtica monada!

"Esto solo ocurre una vez en la vida. Normalmente no llevamos a nuestra familia a acontecimientos como este, pero solo pensé que me arrepentiría dentro 20 años, si no tuviera a mis hijas aquí también", confesaba el actor a ET después de sorprender posando junto a su familia al completo.

Lo que de momento se desconoce es el nombre que la pareja ha elegido para su segunda hija recién nacida.