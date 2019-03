Ryan Gosling revela qué es de lo que más se arrepiente en su vida

Ryan Gosling es uno de los actores más deseados del panorama hollywoodiense, y aunque con su papel en 'La Ciudad de las Estrellas. La La Land' demostró lo bien que se le da cantar y bailar, parece que él no está muy contento con su faceta de bailarín.

Y es que una de las cosas que más se arrepiente Gosling es haber abandonado el ballet, así lo confiesa en la edición de octubre de The Red Bulletin donde confesó: "Había estado practicando ballet, pero nunca llegué a un punto donde me sintiera cómodo con ello. Era una lucha para mí. Tenía la opción de hacer ballet cuando era niño, pero pensé que era muy femenino. Así que no pasé el tiempo que debí en eso. Pero realmente desearía haberlo hecho, porque trae tantos beneficios a tu vida".

¡No se puede ser perfecto Ryan!