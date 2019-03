Ryan Gosling, el hombre perfecto para Daniel Radcliffe

A pesar de ser heterosexual y estar profundamente enamorado de su chica Rosie Coker, Daniel Radcliffe no es ciego y si le atrajeran los hombres caería rendido a los pies del también actor Ryan Gosling. Así lo ha afirmado en la revista Attitude donde se ha mostrado a favor del matrimonio homexual, ha defendido sus derechos y ha confesado que en su adolescencia dudó de su sexualidad.

Radcliffe defendió así los derechos de los homosexuales y no le importó resaltar la admiración y cualidades de su compañero de profesión Ryan Gosling: “Este año tuve el orgullo de trabajar con Ryan Gosling. Creo que es fantástico, se ve que es muy inteligente. Si yo fuera gay estaría detrás de hombres inteligentes como él”, declaraba el actor.

No es lo único que ha confesado Daniel. En un ataque de sinceridad, el actor de 22 años admitió haber tenido dudas sobre su orientación sexual cuando era un adolescente. "Puedo felizmente decir que alguien es guapo, bien parecido y puedo ver por qué alguien querría tener algo con ellos, pero nunca me he sentido atraído de esa manera acerca de un hombre. Hay un momento al final de la adolescencia, cuando te preguntas ¿lo soy? pero no lo era", aseguraba Daniel.

Esto parece no convencer demasiado al público ya que todavía le preguntan por sus preferencias a pesar de estar feliz al lado de su novia Ryan. "La gente todavía me pregunta sobre ello. Soy heterosexual", confesaba tajante el actor y añadía: "Francamente, si eres un joven actor, con relativo éxito, e incluso un poco guapo, si la gente no dice que eres gay, no estás haciendo bien tu trabajo".