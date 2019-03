Ryan Gosling y Eva Mendes al borde del divorcio por una infidelidad

Aunque Ryan Gosling le dedicara todo su amor y veneración a su pareja, la actriz Eva Mendes, y madre de sus dos hijas, cuando recibió el Globo de Oro por 'La la land', parece ser que ahora esos sentimientos han cambiado y se está planteando su relación.

¡Cómo lo oyes! Ryan está considerando separarse de la intérprete de ascendencia cubana tras enterarse que ella le podría haber sido infiel con un presentador australiano con el que ha coincidido en varias entrevistas.

El encargado de dar este bombazo ha sido el hijo del presentador y supuesto amante de Mendes en un programa de radio, una información que al actor no le ha hecho ninguna gracia pero lo que más le ha afectado no es la infidelidad en sí misma, sino que Eva no le haya dicho nada en ningún momento pues parece ser que de esto hace tiempo.