Russell Brand se quitó el anillo de casado un mes antes de anunciar su divorcio con Katy Perry

El divorcio de Katy Perry y Russell Brand promete seguir dando de qué hablar por mucho tiempo. Si antes de que la noticia saltara a la palestra ya se venía rumoreando que estos dos querían poner punto y final a lo suyo, tras confirmar su separación se han convertido en la comidilla de medio mundo.

Y más aún cuando circula por internet un vídeo en el que Russell aparece quitándose el anillo de bodas despidiéndose de su vida de casado. Pero la gracia es que estas imágenes se subieron a internet un mes antes de que se conociera la noticia del divorcio… ¿Lo tenía ya el actor tan claro?

Lo ‘mejor’ de todo es que el vídeo se publicó en la web porno ‘Nudevista’ en el que el ex marido de Katy Perry anunciaba que iba a comenzar una gira de una semana de duración por varias universidades de Estados Unidos. “Voy a conocer a gente de hermandades y fraternidades. No sé lo que es una hermandad de mujeres a excepción de lo que he visto en Nudevista”, asegura Russell en el vídeo.

Vamos, que lo que parecía venir a celebrar en sí era una auténtica ‘despedida de casado’… ¿Habrá visto Katy estas imágenes?