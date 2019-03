Russell Brand, tras la conquista de Zooey Deschanel

Russell Brand no quiere estar sólo y por eso no ha tardado en fichar a una nueva chica para demostrarle todo su amor.

Desde que terminara su relación con Katy Perry, Rusell no ha dejado de rodearse de mujeres para sustituir a la sensual cantante. Pero al ver que ninguna de sus esporádicas relaciones cuajaba, el actor ha decidido centrarse en una sola. ¿La afortunada? la actriz Zooey Deschanel quien casualmente guarda un increíble parecido físico con Perry.

El prototipo de Brand está más que claro ya que Zooey no solo se parece físicamente a su ex, sino que también se dedica al mundo del espectáculo. La actriz y cantante de 32 años es consciente de este parecido. Es más, en varias ocasionaes los fans la han confundido, hecho que no le molestado nunca a Deschanel ya que Katy "es muy bonita".

Lo que sí parece importarle a esta chica es la fama de mujeriego que tiene Russell quien ya ha comenzado su conquista para demostrarle que solo tiene ojos para ella. "Tiene la mirada puesta en Zooey desde hace mucho tiempo. No para de mandarla mensajes de texto tonteando para ver si consuigue que esten juntos", informa una fuente cercana.

Mientras tanto, Katy Perry se encuentra en tratamiento psicológico por su ruptura matrimonial e intenta refugiarse en los suyos. Tanto, que se ha vuelto a reencontar con su ex pareja Travis McCoy quien la está ayudando en estos malos momentos. "La vida sigue, no tengo remordimientos acerca de cómo terminaron las cosas entre nosotros, no hay más rencores. Siempre voy a estar allí para ella, ella lo sabe", afirmó el joven acerca de su relación con Perry.

A pesar de este apoyo y el de sus amigos, a la cantante no le ha tenido que ayudar enterarse de que su ex marido está intentando conquistar a su copia en vez de quedarse con la original.