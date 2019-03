Rupert Grint prefiere olvidar la escena del beso con Emma Watson en la saga de Harry Potter

El actor Rupert Grint acudió al evento 'A Celebration of Harry Potter' celebrado por Universal Orlando Resort. El pelirrojo más entrañable del famoso colegio de magos, Hogwarts, habló de una de las escenas más recordadas por los seguidores de la saga, el beso entre Hermione Granger y Ron Weasley: "Tengo el recuerdo de ver su cara acercarse más y más. Y yo solo pensaba: "Oh, Dios mío". No puedo recordar nada a partir de ese momento, la verdad", confiesa Rupert.

Pero tranquilos, los fieles de la saga no deben temer por la relación de ambos. Los actores se llevan de maravilla, pero para Grint besar a Emma Watson era surrealista ya que habían crecido juntos rodando la saga de Harry Potter, y para él la actriz es como su hermana.

El intérprete confesó que nunca había vuelto a ver esa escena y que una toma fue suciente para que el resultado fuese perfecto.

¿Qué opinará Emma Watson de estas declaraciones?