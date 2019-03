Rummer Willis se convierte en la ganadora de Dancing With The Star arropada por toda su familia

SU PADRE, SU MADRE Y SUS HERMANAS NO FALTARON A LA FINAL

La hija mayor de Bruce Willis y Demi Moore se ha convertido en la ganadora de la última edición de Dancing With The Star. Una final muy emocionante a la que no quiso faltar ningún miembro de su familia: su padre, su madre, sus hermanas, la mujer de su padre Emma Hemming… Una noche muy especial en la que Bruce, el tipo duro de la gran pantalla, acabó con los ojos repletos de lágrimas.